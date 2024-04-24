Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб: исполнитель нервничал, так как знал, что его поймают. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, внедорожник с рамой в качестве основы кузова является плохим подбором со стороны исполнителя.

По его словам, он видит «следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом».

До этого стало известно, что взрывчатку для покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова завозили из Европы специально под него.

Также Василий Прозоров рассказал, что в СБУ «идет разбор и сыпятся взыскания» после провалившегося покушения на него.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

До этого суд ужесточил наказание соучастникам убийства Дугиной.