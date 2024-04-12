В Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ. На Украине его называют предателем Экс-подполковник СБУ Прозоров попал в больницу после взрыва его машины в Москве

В Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука. Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

В Москве, в Западном Дегунино, взорвался черный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В момент взрыва внутри находился мужчина, сообщил Telegram-канал 112.

По предварительным данным, машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором мужчина подходит к автомобилю, разблокирует его и садится внутрь. Он включает зажигание, у автомобиля загораются фары, после чего происходит взрыв. Land Cruiser серьезно поврежден, близко стоящие автомобили также зацепило взрывной волной.

Медики скорой помощи осмотрели водителя, у него травмы ног и левой руки. Мужчину госпитализировали. Его помощник рассказал РИА Новости, что пострадавший находится в сознании и чувствует себя нормально, он собирается продолжить работать.

«Он сейчас в больнице, получает медицинскую помощь. У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжелые, так что он в сознании, общается», — сказал помощник.

«Газета.Ru» связалась с очевидцем Ленаром, который сообщил, что водитель серьезно не пострадал, но был в шоке от случившегося:

«Я вышел сразу же, там мужчина на тротуаре сидел, там уже ему помогали. Я свою машину проверил и все. Он [водитель] в сознании был. Стоять на ногах мог, все нормально, крови не было, в шоке просто. Сильный взрыв был.

Подумал про свою машину, у меня сигнализация сработала. Самыми первыми пожарные приехали, через минут семь, потом «скорая» и потом только ДПС. У взорвавшейся машины пострадали двери, низ машины, задняя часть машины. Он в шоке был, не кричал, просто сидел молча».

По данным 112, скорее всего, сработало самодельное взрывное устройство, так как эпицентр взрыва был прямо под водительским сиденьем. Следователи рассматривают версию покушения на убийство. Однако есть и второй вариант — прорыв подземной газовой трубы. Один из специалистов предположил, что газ мог скопиться под днищем автомобиля, а затем воспламениться в момент включения зажигания.

Работники МОСГАЗа оперативно приехали на место происшествия. Они проверили коммуникации и убедились в их целостности, сейчас все работает в штатном режиме. По заключению экспертов, газовые сети не имеют отношения к взрыву.

ТАСС выяснил, что по факту произошедшего СК РФ возбудило уголовное дело.

Покушение на экс-сотрудника СБУ

Telegram-канал Baza пишет, что хозяин автомобиля — бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. В ведомстве он занимал должность старшего консультанта-эксперта. Последние годы Прозоров жил в Москве. В 2019 году во время пресс-конференции он заявил, что с 2014 года сотрудничает с Россией.

Незадолго до инцидента Прозоров дал интервью РИА Новости. Он рассказал, что служил в Запорожской области и собирался переезжать в Крым из-за несогласия с украинскими властями. Коллеги из СБУ предложили ему должность в Киеве, он решил воспользоваться ситуацией и связался с российскими спецслужбами, предложив сотрудничество.

«С самых первых дней стал предоставлять информацию спецслужбам Российской Федерации. Уже после майских праздников я поехал в свою первую ротацию — в зону проведения АТО на Донбасс.

Последующие события только убедили меня, что я выбрал правильное решение, правильный путь, нельзя было по-другому. С этой властью надо было бороться», — сказал Прозоров.

Baza выяснила, что в феврале 2023 года украинские спецслужбы пытались организовать покушение на Прозорова. Утверждается, что группа вооруженных диверсантов планировала атаку на него в Бердянске, но российские спецслужбы вовремя узнали об этом и предотвратили преступление, задержав злоумышленников.

В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и «дискредитацию звания офицера». Спецслужба назвала Прозорова предателем, украинские СМИ также пишут об экс-сотруднике СБУ как о «предателе» в заметках о взрыве автомобиля.