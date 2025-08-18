Украинца приговорили к 16 годам колонии по делу о покушении на экс-полковника СБУ

Суд вынес приговор украинцу по делу о покушении на экс-полковника Прозорова

Второй западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Ростиславу Журавлеву по делу о покушении на экс-полковника Владимира Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Журавлеву наказание в виде 16 лет лишения свободы», — заявил судья.

В приговоре говорится, что первые пять лет фигуранту предстоит провести в тюрьме, следующие 11 — в колонии строгого режима. Помимо этого, мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Журавлев признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Прокурор просила ему 15 лет лишения свободы.

12 апреля прошлого года в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.