Мосгорсуд продлил арест бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову

Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, говорится в сообщении.

Следователь заявил два ходатайства. В одном он просил провести заседание суда в закрытом режиме, во втором — приобщить график ознакомления Иванова и его защитников с материалами дела. Оба были удовлетворены в полном объеме.

«Продлить Иванову Тимуру Вадимовичу меру пресечения в виде содержания под стражей», — постановила судья.

В сентябре стало известно, что Иванова проверяют на причастность к хищениям средств МО при строительстве объектов по госконтрактам.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее экс-замминистра обороны Иванов не признал вину в новых обвинениях.