На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мосгорсуд продлил арест бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову

Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минобороны РФ Иванова под стражей
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, говорится в сообщении.

Следователь заявил два ходатайства. В одном он просил провести заседание суда в закрытом режиме, во втором — приобщить график ознакомления Иванова и его защитников с материалами дела. Оба были удовлетворены в полном объеме.

«Продлить Иванову Тимуру Вадимовичу меру пресечения в виде содержания под стражей», — постановила судья.

В сентябре стало известно, что Иванова проверяют на причастность к хищениям средств МО при строительстве объектов по госконтрактам.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее экс-замминистра обороны Иванов не признал вину в новых обвинениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами