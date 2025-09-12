На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замминистра обороны Иванов не признал вину в новых обвинениях

Экс-замминистра обороны Иванов отверг новые обвинения в коррупции
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Экс-заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал себя виновным в получении взяток и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное следствие по данному делу завершено, и защита приступает к изучению материалов. Иванов обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса РФ: ст. 290 («Получение взяток»), ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»), ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и ст. 223 («Незаконное изготовление оружия»).

Следствие утверждает, что Иванов получил три взятки на общую сумму, превышающую 1,35 млрд рублей. В ходе обысков в его жилище были обнаружены два переделанных самозарядных карабина, револьвер, дуэльный пистолет, а также модифицированный автоматический пистолет Стечкина. Общее количество обнаруженного у Иванова оружия составило 26 единиц, включая пистолеты, мечи, шпаги и кортики.

Адвокат Балуев считает необоснованным ужесточение обвинения в конце расследования, тем более в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Иванов сам его переделывал.

1 июля Тимур Иванов был приговорен судом в Москве к 13 годам лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Адвокаты Иванова планируют обжаловать этот приговор.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов улыбался при оглашении приговора.

