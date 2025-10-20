Россиянина приговорили к 17 годам колонии за госизмену

Жителя Крыма осудили на 17 лет за передачу Украине данных о российской армии

Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы по делу о госизмене — он передавал украинским спецслужбам сведения об обороне побережья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, осужденным является житель села Оленевка Олег Будник.

«Установлено, что Будник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант передавал куратору данные об оборонительных сооружениях, военнослужащих и средствах, используемых в рамках обороны побережья Черноморского района.

По решению суда, мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил двух россиян к лишению свободы на 18 лет и 21 год, признав их виновными в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае.