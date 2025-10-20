На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае

ФСБ показала видео задержания планировавшего теракт в администрации Георгиевска
true
true
true
close
ФСБ РФ

В сети появились кадры задержания мужчины, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Видеозапись предоставил ТАСС центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудники спецслужб задержали мужчину 20 октября. Сообщалось, что местный житель радикальных взглядов добровольно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации.

По данным ведомства, задержанный по заданию куратора провел разведку места возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 октября сотрудники МВД задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. По данным следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. С помощью интернете он искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В ходе реализации плана ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и направиться на территорию Украины через третьи страны.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами