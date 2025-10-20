Опубликовано видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае

В сети появились кадры задержания мужчины, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Видеозапись предоставил ТАСС центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудники спецслужб задержали мужчину 20 октября. Сообщалось, что местный житель радикальных взглядов добровольно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации.

По данным ведомства, задержанный по заданию куратора провел разведку места возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 октября сотрудники МВД задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. По данным следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. С помощью интернете он искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В ходе реализации плана ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и направиться на территорию Украины через третьи страны.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.