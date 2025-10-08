В РФ лишили свободы двух мужчин, готовивших теракты по заданию Украины

Прокуратура Калужской области: двух россиян осудили на 18 и 21 год за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух россиян к лишению свободы на 18 и 21 год, признав их виновными в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

По данным надзорного ведомства, на скамье подсудимых оказались 47-летний житель Москвы и 22-летний житель Краснодарского края. Следователи установили, что в 2024 году мужчины вступили в созданную украинскими спецслужбами террористическую организацию и начали совершать действия, направленные против безопасности РФ.

«Один из подсудимых в своем домовладении в Кировском районе Калужской области изготовил взрывчатое вещество и пять самодельных взрывных устройств, часть из которых по указанию организаторов террористической организации разместил в тайники», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что правоохранители при задержании мужчины нашли и изъяли взрывчатое вещество, СВУ и 14 боевых пистолетных патронов.

Другой подсудимый, в свою очередь, получил взрывные устройства и разместил два из них на объектах, указанных кураторами. Еще один опасный предмет был конфискован стражами порядка.

На этом фоне в отношении россиян возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. В зависимости от степени участия в совершенных преступлениях мужчин осудили за госизмену, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, участие в деятельности террористической организации, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконный сбыт взрывных устройств, а также незаконное хранение и перевозку взрывных устройств.

«Суд <...> назначил 47-летнему мужчине наказание в виде 21 года лишения свободы, 22-летнему подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей каждому», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что первые четыре года фигуранты проведут в тюрьме. Далее их переведут в исправительную колонию строгого режима.

Ранее жителя Великого Новгорода осудили на 15 лет за госизмену и передачу данных украинской разведке.