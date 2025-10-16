В Госдуме призвали запретить пальмовое масло в детских продуктах

В детских продуктах необходимо запрещать использование пальмового масла, а в остальных ограничивать. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Сложившиеся конструктивные отношения позволяют нам надеется, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства, и мы от него <...> получим ответ, позволяющий надеяться, что порядок в этой сфере будет наведен», — сказал он.

16 октября Госдума рассмотрит проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу ограничения на использование пальмового масла в продуктах.

В проекте обращения отмечается, что в настоящее время законодательство не предусматривает достаточного контроля за качеством пальмового масла, его перевозкой, маркировкой, а также не уточняет требования по информированию россиян о составе продуктов. Парламентарии попросят кабмин сформулировать позицию по данному вопросу до начала декабря.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать запрета на майонез.