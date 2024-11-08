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Россиянам рассказали о пользе пальмового масла в рационе

Фармаколог Медведев: пальмовое масло полезно в борьбе с атеросклерозом

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Depositphotos

Несмотря на убеждение о вреде пальмового масла, ученые выяснили, что оно помогает наладить работу эндотелиальных клеток сосудов и снижает риск образования холестериновых бляшек. Кроме того, оно предотвращает развитие болезней сердца и сосудов, поэтому его необходимо добавлять в рацион, рассказал завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

Эксперт рассказал об эксперименте китайских ученых, которые кормили мышей высокожировыми продуктами с насыщенными жирами. Они заметили, что это приводит к образованию бляшек вдоль сосудов и их закупориванию. Речь идет о диете из мясных и молочных продуктов – именно она повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако при поступлении достаточного количества пальмитиновой кислоты клетки начинают работать нормально – эта кислота содержится в пальмовом масле.

«Получается, что пальмовое масло необходимо добавлять в рацион в достаточном количестве», — подчеркнул Медведев.

Пальмитиновая кислота помогает также предупреждать развитие атеросклероза, добавил ученый. Это означает, что растительные масла и, в частности, пальмовое масло нужны организму для работы клеток, поэтому правильное питание должно включать жирные кислоты.

Напомним, врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев до этого объяснил, что пальмовое масло не только не опасно, но и полезно, если не нагревать его до 200 градусов. По его словам, оно богато мощным антиоксидантом витамином Е, который предотвращает окисление жиров в организме и снижает риск деменции, а также компенсирует дефицит витамина А.

Ранее стало известно о проблемах с поставками пальмового масла в Россию.

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