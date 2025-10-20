На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный избил до крови девушку за отказ познакомиться в Тюмени

В Тюмени мужчина предложил девушке познакомиться и напал на нее из-за отказа
true
true
true

Тюменец преследовал девушку и напал на нее за отказ познакомиться. Видео с уличной камеры, на которой виден злоумышленник, публикует издание 72.ru.

Инцидент произошел 19 октября на улице Фармана Салманова. Судя по записи, мужчина в черном сначала пытался заговорить с молодой парой, а затем переключил внимание на девушку, которая шла в противоположном направлении. Тогда он развернулся и начал ее преследовать. Затем, по словам очевидцев, мужчина приблизился к ней, чтобы познакомиться, но услышал отказ и напал. Прохожий избил незнакомку до крови и скрылся, а пострадавшая позвала на помощь.

«Я услышал крики: «Помогите!». Подбегаю и смотрю: стоит девушка вся в крови. Руки, лицо, пуховик в крови. И не просто какие-то капельки. Уже прохожий с ребенком к ней подошел, он вызвал полицию. Девушка сказала: «Мужчина хотел познакомиться. Я отказала. И он избил». Я побежал за ним. Не нашел», — поделился свидетель инцидента Максим.

В итоге девушка попала в больницу. Личность нападавшего пока не установлена. Его разыскивают.

Ранее просивший милостыню мужчина избил пенсионерку у храма в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами