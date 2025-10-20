Неизвестный избил до крови девушку за отказ познакомиться в Тюмени

Тюменец преследовал девушку и напал на нее за отказ познакомиться. Видео с уличной камеры, на которой виден злоумышленник, публикует издание 72.ru.

Инцидент произошел 19 октября на улице Фармана Салманова. Судя по записи, мужчина в черном сначала пытался заговорить с молодой парой, а затем переключил внимание на девушку, которая шла в противоположном направлении. Тогда он развернулся и начал ее преследовать. Затем, по словам очевидцев, мужчина приблизился к ней, чтобы познакомиться, но услышал отказ и напал. Прохожий избил незнакомку до крови и скрылся, а пострадавшая позвала на помощь.

«Я услышал крики: «Помогите!». Подбегаю и смотрю: стоит девушка вся в крови. Руки, лицо, пуховик в крови. И не просто какие-то капельки. Уже прохожий с ребенком к ней подошел, он вызвал полицию. Девушка сказала: «Мужчина хотел познакомиться. Я отказала. И он избил». Я побежал за ним. Не нашел», — поделился свидетель инцидента Максим.

В итоге девушка попала в больницу. Личность нападавшего пока не установлена. Его разыскивают.

