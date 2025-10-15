Просивший милостыню мужчина избил пенсионерку у храма в Петербурге

Петербуржец занимался попрошайничеством около храма и избил пенсионерку за отказ дать денег, сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 14 октября у церкви Георгия Победоносца на проспекте Славы в Купчино. Просивший милостыню мужчина стал навязчиво в грубой форме требовать деньги у 65-летней незнакомой женщины, которая проходила мимо. Услышав отказ, он напал на пенсионерку и толкнул ее на землю.

В результате женщина упала и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также травму локтя. Ее госпитализировали.

Росгвардейцы первыми прибыли на место происшествия и задержали 55-летнего правонарушителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Затем мужчину доставили в отдел полиции. В городском УМВД инцидент пока не комментировали.

