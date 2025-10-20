На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ сообщила о задержании мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае

ФСБ: задержан мужчина, планировавший теракт в здании администрации Георгиевска
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Местный житель, придерживаясь радикальных взглядов, <...> добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени», — заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный по заданию куратора провел разведку места возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого суд приговорил двух россиян к лишению свободы на 18 лет и 21 год, признав их виновными в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Ранее было опубликовано видео задержания подозреваемого в попытке теракта в Москве.

