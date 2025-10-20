Неизвестный залил перцовым газом петербурженку и двух ее дочек

Неизвестный напал с перцовым баллончиком на женщину с двумя детьми в Санкт-Петербурге, сообщает УМВД по городу и области.

Инцидент произошел вечером 18 октября у одного из домов по Коломяжскому проспекту. Во время словесного конфликта мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 45-летней женщине и двум ее дочкам — 9 и 12 лет.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, а матери и ее детям потребовалась медицинская помощь. В результате нападения они получили ожоги глаз и были госпитализированы.

Полиция устанавливает личность подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мужчина в Москве избил ребенка на детской площадке и попал на видео. Ребенок в момент нападения кричал и звал на помощь, однако на крики никто из взрослых не пришел. После избиения агрессивный прохожий предпринял попытку уволочь ребенка на соседнюю улицу. Со слов очевидцев, конфликт начался из-за детской ссоры. В какой-то момент в детский спор решил вмешаться взрослый мужчина, который использовал физическое насилие в качестве аргумента в решении детских разногласий.

Ранее в Москве мигрант с канцелярским ножом напал на людей и ранил сам себя.