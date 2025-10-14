Мигрант напал с канцелярским ножом на людей на Ярославском вокзале и ранил сам себя

Мигрант ранил себя ножом, пытаясь напасть на пассажиров Ярославского вокзала

Вооруженный канцелярским ножом мигрант пытался атаковать людей на Ярославском вокзале в Москве. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел поздним вечером 13 октября в зале ожидания №6. По словам свидетелей, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, внезапно стал агрессивно себя вести. Он вытащил из сумки канцелярский нож и стал бросаться на окружающих.

Двое очевидцев попытались отнять у хулигана оружие. Сопротивляясь, он ранил сам себя и порезал ножом чужую куртку. В итоге пассажиры обезвредили нападавшего и предложили ему салфетки, чтобы остановить кровотечение из пальца.

Медики забрали иностранца в больницу. В столичном УМВД инцидент не комментировали.

