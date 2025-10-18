На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина в Москве избил ребенка на детской площадке и попал на видео

Readovka: в Новой Москве прохожий избил ребенка на детской площадке
true
true
true

В ЖК «Алхимово» в Новой Москве прохожий напал на ребенка на детской площадке. Об инциденте сообщает Telegram-канал Readovka.

В распоряжение редакции попало видео, на котором мужчина подходит к ребенку на детской площадке, берет его за капюшон куртки и наносит удар ногой. После этого он волочит за собой мальчика в сторону качелей. За избиением наблюдают двое других детей.

По информации источника, ребенок в момент нападения кричал и звал на помощь, однако на крики никто из взрослых не пришел. После избиения агрессивный прохожий предпринял попытку уволочь ребенка на соседнюю улицу. Со слов очевидцев, конфликт начался из-за детской ссоры. На видео слышно, как мальчик объясняет, что ссора произошла из-за оскорбления его матери. В какой-то момент в детский спор решил вмешаться взрослый мужчина, который использовал физическое насилие в качестве аргумента в решении детских разногласий.

Как сообщается, личность злоумышленника устанавливается. В настоящий момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов для привлечения к ответственности.

Ранее в Москве сотрудница груминг-салона избила собаку.

