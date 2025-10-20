Врач объяснил, как выявить опасные осложнения при простуде и гриппе

Врач Малявин: боли в груди могут говорить об осложнении при простуде и гриппе

Вторая волна интоксикации говорит о том, что грипп, ОРВИ или коронавирус дали осложнения. Об этом kp.ru рассказал главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор Андрей Малявин.

«То есть вы уже как будто почти выздоровели, температура нормализовалась, а потом вдруг снова начинает лихорадить, ухудшается состояние, усиливается кашель и т. п.», — отметил эксперт.

По его словам, об осложнениях могут говорить усиление одышки или боли в области груди, в этом случае стоит незамедлительно пройти обследование. Малявин также порекомендовал сдать анализ крови и исследовать уровень прокальцитонина, который помогает выявить острые воспаления. Так врачи смогут определить необходимость применения антибиотиков и других лекарств.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников до этого говорил, что грипп намного чаще, чем другие острые респираторные вирусные инфекции, вызывает опасные осложнения. Врач напомнил, что классическая картина ОРВИ — это постепенное ухудшение состояния, которое начинается с небольшого насморка или кашля. Затем идет повышение температуры тела до 38 градусов, которая проходит за несколько дней.

