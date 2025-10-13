Врач назвал россиянам лучшую профилактику гриппа

Вакцинация и гигиена являются лучшей профилактикой гриппа. Об этом заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена: частое мытье рук и умывание», — уточнил он.

По словам специалиста, также не стоит забывать про проветривание помещения, правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

9 октября Тяжельников рассказал, что грипп намного чаще, чем другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), вызывает опасные осложнения вроде пневмонии, отита, менингита, а также поражения сердечно-сосудистой и нервной системы.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что состояние пищеварительной системы важно для работы иммунитета. В пищеварительной системе развиваются и формируются до 80% иммунных клеток. Они отвечают не только за состояние кишечника, но и за общую защиту организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов. По словам врача, для хорошего иммунитета крайне важно питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать волну заболеваемости гриппом.