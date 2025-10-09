На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московский врач объяснил, чем грипп опаснее классических ОРВИ

Врач Тяжельников: грипп опаснее ОРВИ, потому что вызывает серьезные осложнения
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Грипп намного чаще, чем другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), вызывает опасные осложнения. Об ТАСС рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач напомнил, что классическая картина ОРВИ — это постепенное ухудшение состояния, которое начинается с небольшого насморка или кашля. Затем идет повышение температуры тела до 38 градусов, которая проходит за несколько дней.

«Так, грипп начинается внезапно — резко повышается температура вплоть до 40 градусов и держится до недели, появляется ломота во всем теле, головная и суставная боль, слабость и озноб», — рассказал собеседник агентства.

Тяжельников добавил, что грипп опаснее ОРВИ, потому что может вызывать опасные осложнения, вроде пневмонии, отита, менингита, а также поражения сердечно-сосудистой и нервной системы. Эффективным способом защиты от гриппа врач назвал вакцинацию.

4 октября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что одной из причин увеличения заболеваемости ОРВИ является похолодание. При этом ближе к зиме и в первые ее месяцы может наблюдаться вторая волна заболеваемости, но уже гриппом, отметил специалист.

Ранее врач предупредил об опасности продолжительной простуды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами