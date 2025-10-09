Московский врач объяснил, чем грипп опаснее классических ОРВИ

Грипп намного чаще, чем другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), вызывает опасные осложнения. Об ТАСС рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач напомнил, что классическая картина ОРВИ — это постепенное ухудшение состояния, которое начинается с небольшого насморка или кашля. Затем идет повышение температуры тела до 38 градусов, которая проходит за несколько дней.

«Так, грипп начинается внезапно — резко повышается температура вплоть до 40 градусов и держится до недели, появляется ломота во всем теле, головная и суставная боль, слабость и озноб», — рассказал собеседник агентства.

Тяжельников добавил, что грипп опаснее ОРВИ, потому что может вызывать опасные осложнения, вроде пневмонии, отита, менингита, а также поражения сердечно-сосудистой и нервной системы. Эффективным способом защиты от гриппа врач назвал вакцинацию.

4 октября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что одной из причин увеличения заболеваемости ОРВИ является похолодание. При этом ближе к зиме и в первые ее месяцы может наблюдаться вторая волна заболеваемости, но уже гриппом, отметил специалист.

