На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова заявила, что Россия продолжает переговоры с Украиной о возвращении курян

Москалькова: дату возвращения курян с территории Украины пока не определили
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дату возвращения жителей Курской области с территории Украины еще не определили, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова передает ТАСС.

Как сказала омбудсмен, Москва продолжает вести с Киевом переговоры по этому вопросу.

«Украинская сторона не отказывает нам в возвращении, но и не обозначает пока конкретный срок, конкретную дату [возвращения курян]», — отметила она.

13 октября Татьяна Москалькова заявила, что ведет диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем по возвращению 13 жителей Курской области из города Сумы. По ее словам, россиян по-прежнему удерживают на территории Украины. Хотя Киев не отказывается репатриировать курян, каких-либо предложений с конкретными условиями этого процесса не поступало.

2 октября Москалькова объявила о возвращении 10 россиян из Сумской области Украины, куда они попали в результате атаки на Курскую область. Позднее эту информацию подтвердил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что среди вернувшихся — семь мужчин и три женщины.

Ранее Москалькова описала положение дел у курян на Украине словами «более-менее».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами