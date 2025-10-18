Москалькова заявила, что Россия продолжает переговоры с Украиной о возвращении курян

Москалькова: дату возвращения курян с территории Украины пока не определили

Дату возвращения жителей Курской области с территории Украины еще не определили, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова передает ТАСС.

Как сказала омбудсмен, Москва продолжает вести с Киевом переговоры по этому вопросу.

«Украинская сторона не отказывает нам в возвращении, но и не обозначает пока конкретный срок, конкретную дату [возвращения курян]», — отметила она.

13 октября Татьяна Москалькова заявила, что ведет диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем по возвращению 13 жителей Курской области из города Сумы. По ее словам, россиян по-прежнему удерживают на территории Украины. Хотя Киев не отказывается репатриировать курян, каких-либо предложений с конкретными условиями этого процесса не поступало.

2 октября Москалькова объявила о возвращении 10 россиян из Сумской области Украины, куда они попали в результате атаки на Курскую область. Позднее эту информацию подтвердил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что среди вернувшихся — семь мужчин и три женщины.

Ранее Москалькова описала положение дел у курян на Украине словами «более-менее».