Экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России и отметила ее граждан

Экс-помощница Байдена Рид заявила, что в России живут добрые люди

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала в беседе с РИА Новости, что сейчас живет в Москве.

Она отметила столицу России и ее жителей.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — сказала журналистка.

Говоря о своей нынешней профессиональной деятельности, она заявила, что RT является замечательным местом для работы. По словам экс-помощницы Байдена, сотрудники не подвергаются цензуре, им позволяется следовать своему любопытству и истине.

В конце сентября Рид заявила, что переезд в РФ стал для нее вынужденным шагом, но потом она так влюбилась в страну, что захотела получить гражданство.

Также она рассказала о планах изучать русский язык, добавив, что быть гражданкой России для нее — огромная честь.

22 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий российское гражданство бывшей помощнице Байдена.

