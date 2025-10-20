На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России и отметила ее граждан

Экс-помощница Байдена Рид заявила, что в России живут добрые люди
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала в беседе с РИА Новости, что сейчас живет в Москве.

Она отметила столицу России и ее жителей.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — сказала журналистка.

Говоря о своей нынешней профессиональной деятельности, она заявила, что RT является замечательным местом для работы. По словам экс-помощницы Байдена, сотрудники не подвергаются цензуре, им позволяется следовать своему любопытству и истине.

В конце сентября Рид заявила, что переезд в РФ стал для нее вынужденным шагом, но потом она так влюбилась в страну, что захотела получить гражданство.

Также она рассказала о планах изучать русский язык, добавив, что быть гражданкой России для нее — огромная честь.

22 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий российское гражданство бывшей помощнице Байдена.

Ранее Рид раскрыла, почему бывший лидер США здоровался с воздухом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами