Бывшая помощница Байдена объяснила, почему переехала в Россию

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала RT, что переезд в Россию стал для нее вынужденным шагом, но потом она так влюбилась в страну, что захотела получить гражданство.

«Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства», — поделилась Рид.

Она рассказала о планах изучать русский язык, добавив, что быть гражданкой России для нее — огромная честь.

22 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий российской гражданство бывшей помощнице Байдена Рид.

О своем желании получить гражданство России Тара Рид заявила еще в мае 2023 года.

До этого она обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

По словам бывшей сотрудницы администрации президента США, в 1993 году политик домогался ее в здании сената. Байден назвал обвинения ложью.

Ранее Тара Рид пообещала бороться за привлечение Байдена к ответственности за домогательства.