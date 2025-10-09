Экс-помощница Байдена раскрыла, почему бывший лидер США здоровался с воздухом

Экс-помощница 46-го президента США Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид в интервью Tsargrad.tv высказалась по поводу «невидимки», с которым во время публичных выступлений не раз здоровался бывший американский лидер.

Рид предположила, что политик страдает деменцией, однако уточнила, что не уверена по поводу этого диагноза.

«Но он больной и старый человек. Поэтому, наверное, он просто себе представил кого-то из своего прошлого. Может быть, человека, которого с нами уже даже и нет. Может быть, у него болезнь Альцгеймера. Я не очень уверена. Как только стало понятно, что у Джо Байдена деменция, он должен был сложить с себя полномочия», — сказала журналистка.

Она напомнила, что в 2019 году еще на территории США в одном из интервью сказала, что если Байден станет президентом, он развяжет конфликт с Россией, поскольку настроен крайне русофобски.

Как писало в 2024 году издание New York Post, Байден был в худшей своей форме на саммите G7 в Италии, его состояние шокировало союзников.

Журналисты обратили внимание на то, что американский лидер не был сосредоточен во время обсуждений, еще в первый день людей смутили его публичные ошибки. Например, президент неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, уходил в другую сторону, пока его коллеги наблюдали за прыжком парашютиста, и так далее.

Ранее стало известно, что Байден впервые после ухода с поста президента выступит на публике.