Путин предоставил гражданство РФ экс-помощнице Байдена

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в домогательствах, получила российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте указа говорится, что Таре Рид, родившейся в США 26 февраля 1964 года, и еще семи иностранцам предоставляется гражданство Российской Федерации в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ.

О своем желании получить гражданство России Тара Рид заявила еще в мае 2023 года. С этой просьбой экс-помощница Байдена обратилась к Владимиру Путину. Она отметила, что в России ее приняли «с распростертыми объятиями», и выразила надежду, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Тара Рид обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы администрации президента США, в 1993 году политик домогался ее в здании сената. Байден назвал обвинения ложью.

Рид говорила, что после заявления о домогательствах ей и ее семье начали поступать угрозы.

Ранее Тара Рид пообещала бороться за привлечение Байдена к ответственности за домогательства.