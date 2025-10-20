В Госдуме поддержали идею законодательно закрепить право голоса отца при аборте

Народный артист РФ, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов поддержал предложение Русской православной церкви (РПЦ) юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание на слова председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, который заявил, что РПЦ собирается добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о совершении аборта. Представитель РПЦ отметил, что равенство мужчины и женщины перед законом, которое закреплено Конституцией России, должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни.

«Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения», — сказал Певцов.

Он назвал верным и правильным предложение внести это изменение в законодательство.

Также депутат отметил, что отец не менее ответственен за жизнь будущего ребенка, чем мать.

В октябре в Общественной палате РФ поддержали законопроект о введении наказания для иностранцев за склонение беременных женщин к аборту.

Ранее священник РПЦ выступил против запрета абортов.