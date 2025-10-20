На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали идею законодательно закрепить право голоса отца при аборте

Певцов поддержал идею законодательно закрепить право голоса отца при аборте
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист РФ, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов поддержал предложение Русской православной церкви (РПЦ) юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание на слова председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, который заявил, что РПЦ собирается добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о совершении аборта. Представитель РПЦ отметил, что равенство мужчины и женщины перед законом, которое закреплено Конституцией России, должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни.

«Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения», — сказал Певцов.

Он назвал верным и правильным предложение внести это изменение в законодательство.

Также депутат отметил, что отец не менее ответственен за жизнь будущего ребенка, чем мать.

В октябре в Общественной палате РФ поддержали законопроект о введении наказания для иностранцев за склонение беременных женщин к аборту.

Ранее священник РПЦ выступил против запрета абортов.

