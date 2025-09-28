На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ оценили призыв священника Попова не запрещать аборты

Лукьянов: призыв священника Попова не запрещать аборты является частным мнением
true
true
true
close
РИА Новости

Призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты является его частным мнением. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Позиция отца Михаила — это частное мнение, не имеющее отношения к позиции Церкви», — заявил он.

По словам священнослужителя, официальная позиция Русской православной церкви по вопросу абортов содержится в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который утвержден синодом.

Он подчеркнул, что аборты и традиционные ценности несовместимы. По его словам, устранение «ребенка в чреве матери» не может существовать в государстве, которое избрало своей основой нравственность. Священник отметил, что в доводах Попова также не прослеживается и медицинская логика, поскольку при сокращении абортов в стране будет наоборот меньше процедур, способных навредить здоровью женщин.

Кроме того, по мнению Лукьянова, риск реализации подпольных абортов решается надлежащим государственным контролем. Он отметил, что на данный момент подобные практики проводят в частных клиниках, где не соблюдаются обязательные меры, такие как психологическое консультирование.

Ранее в Госдуме призвали проверить отказ от абортов на здравый смысл.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами