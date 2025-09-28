В РПЦ оценили призыв священника Попова не запрещать аборты

Призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты является его частным мнением. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Позиция отца Михаила — это частное мнение, не имеющее отношения к позиции Церкви», — заявил он.

По словам священнослужителя, официальная позиция Русской православной церкви по вопросу абортов содержится в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который утвержден синодом.

Он подчеркнул, что аборты и традиционные ценности несовместимы. По его словам, устранение «ребенка в чреве матери» не может существовать в государстве, которое избрало своей основой нравственность. Священник отметил, что в доводах Попова также не прослеживается и медицинская логика, поскольку при сокращении абортов в стране будет наоборот меньше процедур, способных навредить здоровью женщин.

Кроме того, по мнению Лукьянова, риск реализации подпольных абортов решается надлежащим государственным контролем. Он отметил, что на данный момент подобные практики проводят в частных клиниках, где не соблюдаются обязательные меры, такие как психологическое консультирование.

Ранее в Госдуме призвали проверить отказ от абортов на здравый смысл.