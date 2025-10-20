Данные двухлетних детей внесли на украинский сайт «Миротворец»

Четверо двухлетних детей были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», где их обвинили в «покушении на суверенитет Украины». С соответствующими данными ознакомился ТАСС.

Это не первый случай, когда на ресурсе появляются данные несовершеннолетних. Ранее в базу уже включали детей в возрасте от 2 до 17 лет. В конце сентября «Миротворец» внес в свой список сразу 13 несовершеннолетних.

В 2021 году на сайте была опубликована информация о 12-летней писательнице из ЛНР Фаине Савенковой. Администраторы ресурса утверждали, что девочка участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Также 18 октября сообщалось, что российский подросток попал в базу данных сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как ресурс, устанавливающий личности тех, кто «угрожает национальной безопасности Украины». За годы существования в его базу попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс.

Ранее в базу «Миротворца» внесли группу тоддлеров.