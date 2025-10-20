На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Данные двухлетних детей внесли на украинский сайт «Миротворец»

В базу «Миротворца» внесли четырех двухлетних детей из России
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Четверо двухлетних детей были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», где их обвинили в «покушении на суверенитет Украины». С соответствующими данными ознакомился ТАСС.

Это не первый случай, когда на ресурсе появляются данные несовершеннолетних. Ранее в базу уже включали детей в возрасте от 2 до 17 лет. В конце сентября «Миротворец» внес в свой список сразу 13 несовершеннолетних.

В 2021 году на сайте была опубликована информация о 12-летней писательнице из ЛНР Фаине Савенковой. Администраторы ресурса утверждали, что девочка участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Также 18 октября сообщалось, что российский подросток попал в базу данных сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как ресурс, устанавливающий личности тех, кто «угрожает национальной безопасности Украины». За годы существования в его базу попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс.

Ранее в базу «Миротворца» внесли группу тоддлеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами