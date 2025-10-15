В базу «Миротворца» внесли группу тоддлеров

В базу Миротворца внесли группу детей до четырех лет

Пятеро двухлетних и 16 трехлетних детей были внесены в базу «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с размещенными на портале новыми анкетами.

Причиной того, что двухлетние Святослав, Дмитрий, Тимофей, Сергей и Максим, а также 16 трехлетних детей попали в базу, является, по мнению создателей «Миротворца», некое нарушение детьми государственной границы Украины.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее обратился к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры для удаления данных о детях с украинского сайта «Миротворец». 30 сентября РИА писали, что пять детей и десять подростков из РФ попали в базу скандального украинского сайта.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее девочка и мальчик двух и трех лет попали в базу «Миротворца» на Украине.