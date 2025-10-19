С понедельника в Крыму заработают 130 заправок с топливом в свободной продаже

С понедельника, 20 октября, на территории Крыма заработают автозаправки, на которых будет топливо в свободной продаже. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, на территории будут работать 130 таких автозаправочных станций (АЗС). Норматив продажи увеличится до 30 литров в одни руки в сутки.
Аксенов добавил, что актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Крыма, а также на сайте министерства топлива и энергетики региона.
«Мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти», — написал Аксенов.
24 сентября газета «Известия» писала, что в некоторых российских регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина.
Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.
25 сентября глава Крыма заявил, что в регионе есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.
Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.