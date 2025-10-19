На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысячи сторонников Карапетяна пришли на акцию в поддержку армянской церкви

В Армении сторонники бизнесмена Карапетяна устроили акцию в поддержку церкви
Стрингер/РИА Новости

Акция у резиденции католикоса всех армян Гарегина II в поддержку Армянской апостольской церкви собрала десятки тысяч человек, многие из которых являются сторонниками движения «По-нашему» («Мер дзевов»), которое основал предприниматель Самвел Карапетян. Об этом представители «По-нашему» рассказали в своем Telegram-канале.

«Наша церковь не беззащитна, защитники нашей церкви — десятки тысяч людей, собравшихся здесь. <...> Чем последовательнее они будут нападать на нашу церковь, тем последовательнее мы будем ее защищать», — говорится в сообщении.

Участники акции приняли участие в богослужении во главе с Гарегином II в кафедральном соборе Первопрестольного святого Эчмиадзина. После этого защитники церкви встанут вокруг храма со свечами в руках.

16 октября в духовном центре Первопрестольного святого Эчмиадзина заявили, что правящая политическая сила Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна осуществляет план, направленный на разрушение Армянской церкви.

Поддержавшее церковь движение Карапетяна сообщило, что собирается отстранить от власти партию Пашиняна путем выборов.

Ранее на племянника католикоса всех армян завели уголовное дело.

