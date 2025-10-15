На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На племянника католикоса всех армян завели уголовное дело

В Армении открыли уголовное дело против епископа Мкртича Прошяна
Diocese of Aragatsotn of the Armenian Apostolic Church

Предстоятель Арагацотнской епархии, епископ Мкртич Прошян, являющийся племянником католикоса всех армян Гарегина II, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката клирика Ару Зограбяна.

«Епископа Мкртича обвиняют в воспрепятствовании или принуждении к участию в законных собраниях, а также в незаконном влиянии на результаты выборов», — указано в сообщении.

Следствие потребовало ареста мужчины. Сам задержанный свою вину не признает.

Помимо Прошяна, силовики Армении задержали еще несколько священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви.

3 октября суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти. Сам же иерарх называл эти обвинения полностью сфабрикованными.

Ранее Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку.

