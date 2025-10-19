На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Японское блюдо назвали причиной массового отравления в Бурятии

Baza: причиной массового отравления в Бурятии стало онигири
Hakase_420/Shutterstock/FOTODOM

Онигири стали причиной массового отравления в Бурятии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, большинство отравившихся ели именно это блюдо.

Одна из отравившихся рассказала каналу, что почувствовала себя плохо после готовых блюд фирмы «Восток» из магазинов «Николаевский». Спустя 2,5 часа женщина почувствовала резкую тошноту, ей стало плохо прямо на улице.

«Отделение переполнено. Я, как и другие пострадавшие, лежу в коридоре, здесь дети с таким же отравлением», — рассказала она.

До этого министр здравоохранения региона Евгения Лудупова заявила, что более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией в Республике Бурятия. По ее словам, всего заболели 43 человека. Она отметила, что для ликвидации последствий происшествия был мобилизован весь состав медицинских работников, к работе подключили сотрудников местных станций скорой медицинской помощи.

Одним из первых о вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что заразились 43 человека, включая 18 несовершеннолетних.

Ранее в Нижегородской области произошло массовое отравление в школе.

