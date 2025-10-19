В Бурятии 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В Бурятии 43 человека, в том числе 18 детей, госпитализированы с кишечной инфекцией

Массовое отравление зарегистрировано в Бурятии, 43 человека, в том числе 18 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу», — сообщили в ведомстве.

На данный момент причины отравления неизвестны, в подробностях инцидента будут разбираться профильные ведомства.

До этого в Ленобласти зафиксировали вспышку отравлений из-за суррогатного алкоголя. Десятки людей попали больницы. Врачам не удалось спасти более 40 человек.

После серии отравлений задержали 78-летнего мужчину, который, предположительно, распространял продукцию. При этом, по словам соседей, цена на алкоголь у него была ниже, чем в магазинах. До этого он уже привлекался к ответственности за торговлю суррогатом, но тогда получил только штраф.

Ранее в Петербурге два человека отравились неизвестной жидкостью.