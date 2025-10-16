В Нижегородской области произошло массовое отравление в школе

Мэр Щелоков: у восьми учеников школы в Арзамасе нашли кишечную инфекцию

В Арзамасе Нижегородской области произошло массовое отравление учеников в школе «Созвездие». В учреждении ввели карантин, занятия проводят дистанционно, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Щелоков.

По его данным, на данный момент зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один из них уже дома.

Всего на контроле у властей 17 обращений от родителей учащихся, уточнил мэр.

«У всех взяты пробы для исследований. Врачи опасений не высказывают. Все случаи управляемые. Детям скорейшего выздоровления, родителям спокойствия», — написал Щелоков.

В школе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия, добавил градоначальник.

9 октября массовое отравление произошло в школе № 110 в Трехгорном в Челябинской области. Как писал местный Telegram-канал, госпитализация потребовалась семи подросткам. Их доставили в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией.

