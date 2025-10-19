На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У одного из поставщиков оружия для исполнителей теракта в «Крокусе» был липовый паспорт

ТАСС: у поставщика оружия для теракта в Крокусе был поддельный паспорт
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

У одного из поставщиков оружия для исполнителей теракта в «Крокус сити холле» до задержания по уголовному делу уходил от полицейских проверок, используя поддельный паспорт РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«В ходе изучения письменных материалов дела в суде стало известно, что один из подсудимых для перемещения по российским регионам неоднократно использовал поддельный паспорт гражданина РФ. Таким образом, он уходил от всяких проверок полицией и других органов», — сказали журналистам.

Кто именно из подсудимых использовал поддельный документ, не уточняется.

29 сентября потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском языке, а также разговаривали по телефону с женщиной.

Согласно свидетельствам одной из потерпевших, террористы обменялись короткими фразами на арабском в тот момент, когда стрельба в зале и коридоре подходила к концу. Девушка также отметила, что слышала женский голос, говоривший с боевиками на том же языке. Она предположила, что общение происходило по телефону, поскольку рядом с ними никого не было.

Из ее показаний следовало, что русской речи от боевиков она не слышала.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсацию потерпевшим.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами