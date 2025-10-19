У одного из поставщиков оружия для исполнителей теракта в «Крокусе» был липовый паспорт

ТАСС: у поставщика оружия для теракта в Крокусе был поддельный паспорт

У одного из поставщиков оружия для исполнителей теракта в «Крокус сити холле» до задержания по уголовному делу уходил от полицейских проверок, используя поддельный паспорт РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«В ходе изучения письменных материалов дела в суде стало известно, что один из подсудимых для перемещения по российским регионам неоднократно использовал поддельный паспорт гражданина РФ. Таким образом, он уходил от всяких проверок полицией и других органов», — сказали журналистам.

Кто именно из подсудимых использовал поддельный документ, не уточняется.

29 сентября потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском языке, а также разговаривали по телефону с женщиной.

Согласно свидетельствам одной из потерпевших, террористы обменялись короткими фразами на арабском в тот момент, когда стрельба в зале и коридоре подходила к концу. Девушка также отметила, что слышала женский голос, говоривший с боевиками на том же языке. Она предположила, что общение происходило по телефону, поскольку рядом с ними никого не было.

Из ее показаний следовало, что русской речи от боевиков она не слышала.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсацию потерпевшим.