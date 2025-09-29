На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потерпевшие рассказали, как напавшие на «Крокус» террористы общались между собой

ТАСС: террористы в «Крокусе» общались с женщиной на арабском языке
Григорий Сысоев/РИА Новости

Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском языке, а также разговаривали по телефону с женщиной. Об этом рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, также об этом следует из оглашенных в суде показаний свидетелей.

Согласно свидетельствам одной из потерпевших, террористы обменялись короткими фразами на арабском в тот момент, когда стрельба в зале и коридоре подходила к концу. Девушка также отметила, что слышала женский голос, говоривший с боевиками на том же языке. Она предположила, что общение происходило по телефону, поскольку рядом с ними никого не было.

Из ее показаний следовало, что русской речи от боевиков она не слышала. Семья девушки приобрела билеты в VIP-партер на концерт группы «Пикник», но до своих мест не дошла. Сама потерпевшая и ее мать получили ранения, а отца спасти не удалось.

Девушка также обратила внимание, что при входе зрители проходили через металлодетекторы, однако охрана дополнительного досмотра не проводила.

Она пояснила, что распознала выстрелы только благодаря художественным фильмам. По ее словам, многие посетители побежали в зрительный зал после того, как кто-то закричал, что нужно двигаться именно туда. Другие, напротив, советовали притвориться мертвыми и молчать. Девушка вспоминала, что террористы были в черных берцах на шнуровке и стреляли в спины посетителей. Тем, кто остался лежать неподвижно, удалось выжить и покинуть охваченный огнем зал после того, как боевики подожгли помещение.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсацию потерпевшим.

