Стало известно, что фигуранты «Крокуса» не смогут выплатить компенсацию потерпевшим

Фигуранты уголовного дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» не смогут выплатить компенсацию по искам пострадавших в теракте. Об этом РИА Новости рассказал один из участников судебного процесса.

Он отметил, что у террористов нет таких средств и имущества, которое могло бы покрыть заявленные гражданские иски. Кроме того, четверо из них из бедных семей.

11 сентября стало известно, что имущество фигурантов уголовного дела о террористическом акте в «Крокусе» находится под арестом.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что родственники отреклись от обвиняемых по делу теракта в «Крокусе».