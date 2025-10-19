На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии завели дело после массового отравления более 40 человек

Максим Блинов/РИА Новости

В Бурятии силовики возбудили уголовное дело после массового отравления, в результате которого в больницы доставили 43 человека, среди них 18 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что дело открыто по статье об обращении небезопасной для потребителей продукции (ст. 238 УК РФ). Следователи установили, что пострадавшие приобрели еду в одной из торговых сетей региона.

В прокуратуре республики заявили, что организована проверка. Надзорное ведомство отметило, что в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования. Причины отравления пока неизвестны.

До этого в Ленобласти зафиксировали вспышку отравлений из-за суррогатного алкоголя. Десятки людей попали больницы. Врачам не удалось спасти более 40 человек.

После серии отравлений задержали 78-летнего мужчину, который, предположительно, распространял продукцию. При этом, по словам соседей, цена на алкоголь у него была ниже, чем в магазинах. До этого он уже привлекался к ответственности за торговлю суррогатом, но тогда получил только штраф.

Ранее в Петербурге два человека отравились неизвестной жидкостью.

