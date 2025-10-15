В Петербурге два человека отравились неизвестной жидкостью

Житель Петербурга обнаружил в квартире своих соседей, предположительно, пострадавших из-за алкоголя. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Будапештской улице. По данным портала, в одной квартире проживали женщина и двое мужчин. Один из них уехал на вахту и, вернувшись, нашел соседей в помещении, но спасти их не смог.

«Рядом с ними он нашел канистру и несколько бутылок с неизвестной жидкостью», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Содержимое бутылок отправили на экспертизу.

До этого в Ленобласти зафиксировали вспышку отравлений из-за суррогатного алкоголя, погубившего более 30 человек. Накануне стало известно о еще нескольких пострадавших в Петербурге, один из них не выжил.

После серии отравлений задержали 78-летнего мужчину, который, предположительно, распространял продукцию. При этом, по словам соседей, цена на алкоголь у него была ниже, чем в магазинах. До этого он уже привлекался к ответственности за торговлю суррогатом, но тогда получил только штраф.

Ранее семья из Петербурга отравилась собранными в лесу грибами.