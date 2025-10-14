Метанол продолжает убийства: в Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем

В Петербурге зафиксировано не менее пяти новых случаев отравления метанолом

В Санкт-Петербурге зафиксирована новая волна отравлений суррогатным алкоголем — погибла 55-летняя женщина, еще четыре человека госпитализированы с признаками интоксикации метанолом. По данным канала Baza, за последний месяц в Центр острых отравлений им. Джанелидзе поступило не менее пяти жертв некачественного алкоголя. Массовые отравления в Ленинградской области продолжаются с конца сентября — к 7 октября число погибших достигло 45 человек.

В Санкт-Петербурге одна женщина погибла и еще четыре человека пострадали от отравления суррогатным алкоголем, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в Центре острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе подтвердили смерть 55-летней жительницы Санкт-Петербурга. Всего за месяц в учреждение с признаками отравления метанолом поступили не менее пяти человек, сообщают источники Baza.

7 октября с тяжелым отравлением были госпитализированы мужчина и женщина, сообщает «Фонтанка». В их квартире также обнаружили пустые бутылки из-под алкогольной продукции, приобретенной в местном магазине.

9 октября в частном доме в Ломоносовском районе были обнаружены тела двух мужчин, сообщил портал 47news. В доме также нашли пустые бутылки. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено — по предварительным данным мужчины также скончались от отравления суррогатным алкоголем.

Массовые отравления

В конце сентября в Ленинградской области произошла серия отравлений суррогатным алкоголем. Первые случаи были зафиксированы в Сланцевском районе области, после чего сообщения об отравлениях поступили и из Волосовского района. Отравления стали массовыми. К 7 октября количество погибших выросло до 45 человек.

27 сентября задержали восемь человек, подозреваемых в распространении смертельно опасного алкоголя.

Среди задержанных были 78-летний Николай Бойцов, который ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, и 60-летняя Ольга Степанова — учитель-дефектолог в детском саду №10 города Сланцы.

Родственники погибших рассказали ТАСС, что Бойцов продавал алкоголь более 15 лет у себя в квартире. Очевидцы сообщали, что еще до массовой волны отравлений, некоторые потребители суррогата, распространяемого Бойцовым, теряли зрение или у них отказывали ноги.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в доме Степановой в Сланцах изъяли самогонный аппарат.

Источник метанола

1 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранителям удалось установить источник метанола, который самогонщики использовали для изготовления суррогатного алкоголя. Им оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района. Волк уточнила, что правоохранительными было изъято свыше 5 тыс. литров опасного алкоголя.

«Не помыли самогонный аппарат». Как в Ленобласти погибли десятки человек В Ленобласти задержаны восемь человек, которых подозревают в распространении смертельно опасного... 27 сентября 16:25

6 октября прокуратура сообщила об аресте Сергея Кочкарева — фактического руководителя склада, где хранился метиловый спирт. Он был арестован судом до 25 ноября.

По версии следствия, 44-летний петербуржец организовал на территории объекта нелегальный алкогольный бизнес. По версии следствия с этого склада опасный метиловый спирт покупали другие подозреваемые, которые в дальнейшем распространяли его под видом «домашнего» алкоголя. Кроме того, полицейские задержали людей из руководящего состава и бенефициаров склада, причастных к незаконному обороту суррогатного алкоголя. В ведомстве сообщили, что следственные действия продолжаются.