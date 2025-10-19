На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотную опасность отменили в Пензенской области

Мельниченко: режим беспилотной опасности снят в Пензенской области
Shutterstock/Ireshetnikov54

Режим беспилотной опасности снят в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность»», — написал он.

Режим опасности БПЛА был введен в ночь на 19 октября, он действовал более шести часов.

До этого в министерстве обороны рассказали, что в период с 21:00 до 23:00 мск 18 октября силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

Позже губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник в небе над регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника.

