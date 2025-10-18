На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За два часа БПЛА атаковали шесть регионов России

Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов над шестью регионами России
MOD Russia/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за два часа уничтожили над регионами страны 20 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 21:00 до 23:00. Семь БПЛА нейтрализовали в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

До этого в волгоградском аэропорту ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Аналогичные меры действуют в калужском аэропорту Грабцево.

А в Белгородской области мужчина был ранен при атаке беспилотника в селе Глотово Грайворонского округа. Он сам обратился в районную больницу. У местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.

Ранее лидер ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

Атаки БПЛА на Россию
