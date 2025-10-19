В Тульской области уничтожили беспилотник

Губернатор Миляев: в Тульской области уничтожили еще один беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский БПЛА», — говорится в публикации.

По словам губернатора, пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

При этом Миляев призвал местных жителей быть внимательными, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.

До этого в министерстве обороны рассказали, что в период с 21:00 до 23:00 мск 18 октября силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

Ранее дрон ударил по автомобилю с главой Мокрой Орловки.