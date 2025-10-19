В ГД рассказали, сколько в России будет выходных и праздничных дней в 2026 году

Депутат Бессараб: в России в 2026 году будет 118 выходных дней

Всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15», — уточнила она.

По словам Бессараб, если к выходным прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, работать россияне будут всего на 101 день больше, чем отдыхать.

15 октября общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов выступил с идеей пересмотреть количество праздничных дней и отпусков в России. По его словам, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств», — до шести дней.

До этого правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали «нежизнеспособной» идею увеличить отпуск до 35 дней.