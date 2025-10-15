В РФ предложили сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов заявил, что отпуск и количество праздничных дней в России необходимо сократить. Об этом пишет издание «Абзац».

По словам Попова, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств».

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, <...>, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — подчеркнул он.

Накануне RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщал, что в этом году среди россиян подскочил спрос на поездки во время ноябрьских праздников – по сравнению с прошлым годом он вырос вдвое. Причем 53,8% всех заказов оформлено в зарубежных отелях.

Специалисты отмечают, что такой бум на поездки в ноябре спровоцировал более длинные выходные, чем годом ранее. При росте спроса на отдых за рубежом внутренний туризм тоже укрепляет позиции – количество поездок за год выросло на 27% до 46,2%.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные места для отдыха в ноябрьские праздники.