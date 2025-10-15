На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ предложили сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней

Общественник Попов: отпуск в РФ нужно сократить до 21 календарного дня
true
true
true
close
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов заявил, что отпуск и количество праздничных дней в России необходимо сократить. Об этом пишет издание «Абзац».

По словам Попова, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств».

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, <...>, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — подчеркнул он.

Накануне RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщал, что в этом году среди россиян подскочил спрос на поездки во время ноябрьских праздников – по сравнению с прошлым годом он вырос вдвое. Причем 53,8% всех заказов оформлено в зарубежных отелях.

Специалисты отмечают, что такой бум на поездки в ноябре спровоцировал более длинные выходные, чем годом ранее. При росте спроса на отдых за рубежом внутренний туризм тоже укрепляет позиции – количество поездок за год выросло на 27% до 46,2%.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные места для отдыха в ноябрьские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами