На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

12 новогодних выходных: утвержден календарь праздников на 2026 год

Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2026 году
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости
Правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2026 год.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней: россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

Кроме того, нерабочими днями будут периоды с 21 по 23 февраля (три дня), с 7 по 9 марта (три дня), с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня, всего на майские праздники россияне будут отдыхать суммарно шесть дней), с 12 по 14 июня (три дня), а также 4 ноября (День народного единства выпадет на среду). 31 декабря 2026-го также будет выходным.

В итоге в 2026 году будет 247 рабочих дней, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118.

Календарь сформирован с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней.

close
«Газета.Ru»

31 декабря под вопросом

В 2024-м депутаты Госдумы отклонили законопроект о признании 31 декабря праздничным днем, посчитав, что официально закреплять за этой датой статус выходного необязательно: ее и так постоянно делают нерабочей. При этом инициатива предлагала исключить из числа праздничных дней 8 января.

«В случае объявления 31 декабря выходным днем работники начнут подготовку к празднику, в том числе на работе, уже 30 декабря, при этом теряется полноценный праздничный день 8 января, и работники, выезжавшие на отдых или к местам поклонения, вынуждены будут возвращаться к месту проживания в Рождество Христово 7 января», — объяснял тогда член комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

Глава Минтруда России Антон Котяков также счел нецелесообразным принимать соответствующие поправки «в силу того графика, который сейчас есть». По его мнению, россияне и так имеют возможность «подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи».

«Текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам», — пояснил он.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова в свою очередь настаивала, что перед праздником сотрудники трудятся неэффективно, поэтому закрепить в законодательстве этот день выходным крайне важно. «Они заняты подготовкой к Новому году, и даже если находятся на работе, то часто отвлекаются», – указывала она.

31 декабря будет выходным днем в 2025 году, до этого он также был выходным и в 2024-м, 2023-м, 2022-м и 2021-м. В 2020 году все российские регионы сделали 31 декабря праздничным днем, на федеральному уровне он таковым не был.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами