12 новогодних выходных: утвержден календарь праздников на 2026 год

Правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2026 год.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней: россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

Кроме того, нерабочими днями будут периоды с 21 по 23 февраля (три дня), с 7 по 9 марта (три дня), с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня, всего на майские праздники россияне будут отдыхать суммарно шесть дней), с 12 по 14 июня (три дня), а также 4 ноября (День народного единства выпадет на среду). 31 декабря 2026-го также будет выходным .

В итоге в 2026 году будет 247 рабочих дней, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118 .

Календарь сформирован с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней.

31 декабря под вопросом

В 2024-м депутаты Госдумы отклонили законопроект о признании 31 декабря праздничным днем, посчитав, что официально закреплять за этой датой статус выходного необязательно: ее и так постоянно делают нерабочей. При этом инициатива предлагала исключить из числа праздничных дней 8 января.

«В случае объявления 31 декабря выходным днем работники начнут подготовку к празднику, в том числе на работе, уже 30 декабря, при этом теряется полноценный праздничный день 8 января, и работники, выезжавшие на отдых или к местам поклонения, вынуждены будут возвращаться к месту проживания в Рождество Христово 7 января», — объяснял тогда член комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

Глава Минтруда России Антон Котяков также счел нецелесообразным принимать соответствующие поправки «в силу того графика, который сейчас есть». По его мнению, россияне и так имеют возможность «подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи».

«Текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам», — пояснил он.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова в свою очередь настаивала, что перед праздником сотрудники трудятся неэффективно, поэтому закрепить в законодательстве этот день выходным крайне важно. «Они заняты подготовкой к Новому году, и даже если находятся на работе, то часто отвлекаются», – указывала она.

31 декабря будет выходным днем в 2025 году, до этого он также был выходным и в 2024-м, 2023-м, 2022-м и 2021-м. В 2020 году все российские регионы сделали 31 декабря праздничным днем, на федеральному уровне он таковым не был.