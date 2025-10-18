На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные кошачьи и собачьи клички в Москве

Ветеринар Сауткин: москвичи дают кошкам русские клички, а собакам — иностранные
Жители Москвы чаще всего выбирают для своих кошек традиционные русские клички, тогда как собакам дают иностранные имена. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.

«У кошек традиционно лидируют такие наши старые-добрые имена, как Муся, Пушок, Барсик. А у собак почему-то более распространены иностранные имена: Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие», — сказал он.

По словам Сауткина, в Москве продолжает расти число домашних животных, поскольку жителям столицы «необходимо общение, теплый комочек, который приносит радость и им самим, и их детям».

17 октября ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, что у собак есть большое количество обонятельных рецепторов, которые помогают им выявить заболевание у своего хозяина. По его словам, домашние питомцы способны распознать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы.

Врач-терапевт Надежда Чернышова, в свою очередь, сообщила, что кошки могут реагировать на эмоциональное состояние человека — ложиться на больное место или пытаться успокоить хозяина тактильным контактом.

Ранее ветеринар объяснил, как питомцы выбирают себе «любимчика» в семье.

