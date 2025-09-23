Ветеринар объяснил, как питомцы выбирают себе «любимчика» в семье

Кошки обычно привязываются к одному члену семьи и выбирают его «любимчиком», когда собакам важны все — для них чем больше людей, тем лучше. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По его словам, эти домашние животные могут перенимать черты характера людей, копировать их поведение, эмоции. Кроме того, они способны считывать настроение и эмоции хозяев.

«Для кошек уединение с одним членом семьи будет наиболее благоприятным. А постоянное внимание со стороны других может только раздражать. Как они выбирают? Это и личная симпатия, человеческие качества, и, возможно, даже индивидуальный запах», — добавил Шеляков.

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов до этого говорил, что домашние кошки могут распознавать недомогания человека и снижать болевые ощущения. По его словам, у эти питомцы реагируют на проблемные зоны организма. Он отметил, что коты также могут устраиваться у головы хозяина при головной боли, они улавливают биополя или патологические зоны и за счет мурлыканья воздействуют на них. Однако пока этот механизм не изучен, добавил специалист.

