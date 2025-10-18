В Китае посадили пассажирский самолет из-за возгорания пауэрбанка в салоне

На борту Airbus A321 авиакомпании Air China произошел пожар, который, по предварительным данным, вызвало возгорание пауэрбанка. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал Baza.

Чрезвычайная ситуация возникла во время полета на высоте около десяти километров, когда самолет следовал из Ханчжоу в Сеул. Источник возгорания находился в багажной полке одного из пассажиров, после чего дым быстро начал распространяться по салону.

Экипаж принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Шанхай-Пудун, а бортпроводникам удалось ликвидировать пожар до приземления.

Подобный инцидент случился в Японии. Там пассажирский лайнер Boeing 737 совершил экстренную посадку, после чего была проведена эвакуация пассажиров и экипажа в связи с подозрением на возгорание. Причиной экстренной ситуации стала сработавшая в кабине пилотов сигнализация о возможном пожаре в грузовом отсеке самолета.

Уточняется, что в результате произошедшего двое человек получили ранения.

