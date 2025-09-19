Сотрудники авиакомпании помогли пассажиру, забывшему выключить дома плиту

В Китае сотрудники авиакомпании помогли пассажиру, вспомнившему в полете, что он не выключил дома плиту, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, пассажир самолета по фамилии Ван через три часа после взлета вспомнил, что не выключил дома газовую плиту. Он немедленно сообщил об этом бортпроводникам, опасаясь возможного пожара в квартире. Разворачивать самолет никто не стал, однако экипаж нашел нестандартное решение.

Пилот передал данные Вана, включая адрес и код от «умного замка», в центр обслуживания авиакомпании. После проверки информации сотрудники по управлению имуществом все же вошли в квартиру пассажира. И подозрения подтвердились: газовая плита действительно работала.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Сотрудники выключили плиту, открыли окна и проветрили помещение. Единственной жертвой стали яйца, оставленные на сковороде, — они полностью сгорели.

Узнав, что дом в безопасности, Ван с облегчением поблагодарил всех, кто помог избежать беды.

«Спасибо за спасение моего дома», — обратился пассажир к работникам авиакомпании.

